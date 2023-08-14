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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا للحرب القادمة.. زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة إنتاج الصواريخ للجيش.. تفاصيل

صواريخ كوريا الشمالية
صواريخ كوريا الشمالية

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون المصانع الحربية بـ "زيادة كبيرة" في إنتاج الصواريخ من أجل "الاستعداد الكامل" لأي حرب مع الأعداء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وزار كيم مصانع الذخيرة، بما في ذلك مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية، يومي 11 و 12 أغسطس، حيث حدد هدفًا مهمًا لتعزيز قدرة إنتاج الصواريخ الحالية بشكل كبير لتلبية احتياجات الوحدات العسكرية على الخطوط الأمامية.

وقال الرئيس الكوري الشمالي، إنه من الملح للغاية زيادة إنتاج القذائف والصواريخ بما يتماشى مع الطلب التشغيلي المتزايد للجيش، وبالتالي نشر المزيد من القذائف في العمق لوحدات الخطوط الأمامية.

وأضاف كيم: "يجب أن يكون لدى الجيش الشعبي الكوري قوة عسكرية ساحقة، وأن يستعد تمامًا للتعامل مع أي حرب في أي لحظة لمنع الأعداء من الجرأة على استخدام قواتهم المسلحة، وبالتأكيد القضاء عليهم إذا شنوا هجومًا".

ويأتي التركيز على زيادة إنتاج الصواريخ في وقت تتزايد فيه التوترات المشحونة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الحليفتها، حيث أعلنت واشنطن وسيول أن مناورات Ulchi Freedom Guardian الصيفية ستبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وصفت التدريبات الصيفية السنوية بأنها "الأكبر على الإطلاق" وستتكون من حوالي 30 برنامج تدريب ميداني وحشد عشرات الآلاف من القوات من البلدين، وفقًا لما أورده المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، العقيد لي سونج جون، إن التدريبات عنصر أساسي في الحفاظ على وضع دفاعي قوي مشترك في حالة الطوارئ، وهي ضرورية للغاية للرد على التهديد العسكري المتزايد من كوريا الشمالية".

وفي وقت سابق، أدان رئيس كوريا الشمالية التدريبات الحربية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث ووقع الأسبوع الماضي على أمر بتنفيذ "إجراءات عسكرية مهمة" لتعزيز استعداد كوريا الشمالية للحرب.

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