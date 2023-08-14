زعيم كوريا الشمالية ينتقد مسؤولين ويوبخهم بسبب إعصار خانون

انتقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عددًا من المسؤولين المحليين بسبب الأضرار الناجمة عن إعصار خانون الذي اجتاح مؤخرا شبه الجزيرة الكورية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، وصف كيم المسؤولين بأنهم "غير مسؤولين" و "غير مبالين" لفشلهم في منع الأضرار الناجمة عن إعصار خانون الذي اجتاح مؤخرا شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين، أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة إلى قرية أنبيون بإقليم كانجوون في الشمال، حيث انهارت ضفاف الأنهار وغمرت المياه حوالي 200 هكتار من الأراضي الزراعية بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبها الإعصار الأسبوع الماضي.

واجتاز خانون كوريا الجنوبية لمدة 16 ساعة يوم الخميس وتبدد بعد وصوله إلى محيط بيونج يانج حوالي الساعة 6 صباح الجمعة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية في سيئول.

وأشار كيم إلى أن 200 هكتار من الأراضي الزراعية فى اوجي ري بأنبيون قد غمرتها المياه بسبب أسلوب العمل القديم وغير المسئول لأجهزة التوجيه الزراعي والمنظمات الحزبية فى المنطقة"، وفقا للوكالة.

وأوضح أن المنطقة تعرضت لأضرار جسيمة أكثر من غيرها من المناطق التي ضربها الإعصار، حيث كان المسؤولون الإقليميون "غير مبالين" بإجراءات الدولة.

وعقب ذلك، أصدر زعيم كوريا الشمالية تعليمات للمسؤولين لتعزيز استجابة الحكومة للكوارث الطبيعية.