كوريا الشمالية تفرض قانونا جديدا على الملابس.. "الشورت" القصير للرجال فقط

في إطار تطبيق قانون رفض الفكر والثقافة التفاعلية الأحدث في مملكة العزلة، حظرت كوريا الشمالية على النساء ارتداء السراويل القصيرة بعد أن اعتبرتها “موضة رأسمالية”، في حين أنه لا يزال مسموحًا للرجال بارتدائها.

آداب الاشتراكية

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين عن هذا الحظر وسط درجات حرارة عالية في البلاد، وصلت إلى أكثر من 30 درجة مئوية، حيث ينص الحظر على أن أي امرأة ترتدي ملابس لا تصل إلى أسفل خط الركبة تنتهك مبادئ “آداب الاشتراكية”، ومع ذلك، فإنه لا يزال مسموحًا للرجال بارتداء الشورت القصير.

وأثار هذا الحظر شكوى واستياء بين العديد من النساء، اللاتي قلن إن السلطات تميز ضدهن وتفرض قيودًا غير معقولة على حريتهن وراحتهن.

وهذا الحظر ليس هو الأول من نوعه في كوريا الشمالية، التي سبق أن قمعت أشكالًا أخرى من الملابس والإكسسوارات التي تعتبر متأثرة بالثقافات الأجنبية، مثل الجينز والأقراط والوشوم والتسريحات.

ويُنظر إلى هذا الحظر أيضًا على أنه وسيلة للنظام لفرض سيطرته وأيديولوجيته على الشعب، خصوصًا في ظل المصاعب الاقتصادية والنقص في المواد الغذائية والعقوبات الدولية.