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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يبعث رسالة إلى زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية.. وكيم يرد

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى كل من زعيمي كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ورئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، بمناسبة الذكرى الـ 78 ليوم تحرير كوريا من الاستعمار الياباني.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن بوتين وكيم تبادلا رسائل التهنئة بهذه المناسبة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال الرئيس الروسي في تهنئته: "لقد أصبح هذا العيد (يوم التحرير) رمزا لشجاعة وبطولة جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين قاتلوا معا للتحرر من الحكم الاستعماري الياباني".

وأضاف أن "تقاليد الصداقة والتعاون التي نشأت في تلك الفترة من النضال الشديد أصبحت أساسا متينا لتنمية علاقات حسن الجوار" بين موسكو وبيونج يانج، معربا عن ثقته بأنهما ستواصلان "تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات".

ومن جانبه، قال كيم في رسالته إن "روح التضحية البطولية التي أظهرها جنود الجيش الأحمر وأفراد الجيش الثوري الشعبي الكوري ستبقى جنبا إلى جنب مع تاريخ الصداقة القائم بين كوريا الشمالية وروسيا عبر الأجيال القادمة".

وأشار إلى أن "الصداقة والتضامن بين كوريا وروسيا سيتطوران إلى علاقة استراتيجية مدتها 100 عام، و"أننا سننتصر دائما دون فشل في رحلة تحقيق الأهداف والإنجازات المشتركة، حيث سيدعم كل من البلدين الآخر بقوة".

وأكدت السفارة الروسية في سيئول لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن الرئيس بوتين أرسل رسالة تهنئة بمناسبة يوم تحرير كوريا للرئيس يون، بينما أرسل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التهنئة إلى نظيره الكوري الجنوبي باك تشين.

وقامت اليابان بضم كوريا وحكمتها في الفترة من عام 1910 إلى عام 1945. وفي 15 أغسطس 1945، أعلن إمبراطور اليابان هيروهيتو استسلام بلاده في الحرب العالمية الثانية.

ومنذ ذلك يحتفل كل من كوريا الجنوبية والشمالية، بهذا اليوم باعتباره يوم استقلال البلاد والتحرر من الحكم الاستعماري الياباني، إذ تخلت اليابان بموجب شروط الاستسلام عن مطامعها في أراضي شبه الجزيرة الكورية.

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