العزاء عائلي .. وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية عن عمر 92 عاما

توفى يون كي جونج، والد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، عن 92 عاما، وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه جرى نقل يون كي جونج، الذي كان استاذا فخريا بجامعة يونسي، لمستشفى جامعة سيئول الوطنية في سيئول.

واتجه الرئيس "يون" إلى المستشفى مباشرة بعد انتهاء مراسم الاحتفال بيوم التحرير، والذي أقيم في جامعة "إيهوا" للبنات، أمس الاثنين، حيث ظل بجوار والده خلال لحظاته الأخيرة.

وقال مكتب الرئاسة، إن الرئيس "يون" أمر بإقامة مراسم الجنازة على نطاق الأسرة فقط، حتى لا يحدث شغور في أداء مهامه، وأضاف أنه يرفض زيارة التعزية وباقات الورود.

وقال مسؤولون، إن الجنازة ستقام لمدة 3 أيام في مستشفى "سيفيرانس" التابع لجامعة "يونسي" في سيئول.

وأعرب الحزبان الحاكم والمعارض عن تعازيهما.

وقال حزب سلطة الشعب الحاكم ، إن أولئك الذين يشغلون المناصب الأربعة الأولى بالحزب يعتزمون القيام بزيارات تعزية في وقت لاحق من اليوم ، بينما يناقش الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ما إذا كان سيجري مثل هذه الزيارات.

ووفقا لمكتبه ، سيقوم رئيس الوزراء "هان ديوك-سو" بزيارة تعزية أيضا.

وأشارت وكالة يونهاب، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتوفى فيها والد الرئيس الحالي. وقد توفيت والدة الرئيس السابق "مون جيه-إن" خلال فترة ولايته.

جدير بالذكر أن الراحل "يون"، وهو خريج كلية الاقتصاد بجامعة "يونسي"، كرس حياته المهنية لتدريس الإحصاء التطبيقي من عام 1973 إلى عام 1997. واشتهر بأنه خبير في دراسة عدم المساواة الاقتصادية باستخدام الأساليب الإحصائية.