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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. البنتاجون يعلق على فرص اندلاع حرب مع روسيا

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، سابرينا سينج، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع روسيا، مؤكدة أن واشنطن ليس لديها قدرات عسكرية في البحر الأسود.

وقالت سينج، ردا على سؤال حول إمكانية "حلول عسكرية" لتصدير الحبوب الأوكرانية، خلال إفادة صحفية: "ليس لدينا قدرات عسكرية في البحر الأسود.. ليس لدي أي إعلانات أو قرارات للإبلاغ عنها في الوقت الحالي. هذا شيء نواصل مراقبته. لقد أوضحنا أننا لا نسعى للحرب مع روسيا”.

وأضافت “نحن ندعم أوكرانيا، لكن في الوقت الحالي ليس لدي ما أعلنه فيما يتعلق بالبحر الأسود أو أي نوع من دعم المرور”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع تركيا وأوكرانيا لإنشاء طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية.

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وقالت الصحيفة الأمريكية، إن “الولايات المتحدة تجري محادثات مع تركيا وأوكرانيا لزيادة استخدام طرق تصدير بديلة للحبوب الأوكرانية”.

الولايات المتحدة روسيا البحر الأسود واشنطن البنتاجون

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