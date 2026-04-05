باحث سياسي يحذر: حرب إيران ستشهد غدا تطورا جديدا

تحدث محمود القط الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، عن أخر تطورات الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران ، مضيفا أن الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران دخلت شهرها الثاني.

وقال محمود القط الباحث في الشؤون السياسية و الاستراتيجية، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إنه يجب التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع تصريحاته بجدية ويجب اخذ كل هزله جد.

وأشار محمود القط الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إلى أن غدا الاثنين الموافق 6 ابريل ستشهد حرب ايران تطورا جديدا.

وتابع محمود القط الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أن الساحة الأمريكية شهدت مؤخرا ظهور وثيقة الأمن القومي الأمريكي، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة في غاية الأهمية.