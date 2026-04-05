نائب رئيس الأركان الأردني السابق: قدرات إيران صدمت الأمريكان خلال عملية إنقاذ الطيار

قال نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق، الفريق قاصد محمود، إن عملية إنقاذ العسكري الأمريكي الأخيرة من داخل إيران تمثل تطورًا لافتًا، موضحًا أن الشخص الذي جرى إنقاذه ليس طيارًا، بل ضابط تسليح على متن الطائرة برتبة عقيد.

وأشار محمود خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن عملية الإنقاذ كانت معقدة للغاية، ونُفذت في بيئة جغرافية صعبة، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنّى العملية باعتبارها نموذجًا للتفوق العسكري الأمريكي ونجاحًا ميدانيًا.

وأضاف أن هذه العملية تحمل جانبًا إيجابيًا، إذ قد تسهم في تخفيف حدة التوتر والانتقال إلى مرحلة أقل تصعيدًا، إلا أنها في الوقت ذاته شكّلت صدمة للأوساط الأمريكية، بعد الكشف عن وجود قدرات دفاع جوي إيرانية متقدمة.

وأوضح أن هذه القدرات تمكنت من استهداف طائرات متطورة، مثل طائرات "إف-15"، المعروفة بإمكاناتها القتالية العالية، وكذلك طائرات الدعم القريب "إيه-10"، التي تُستخدم عادة في إسناد العمليات البرية.

ولفت إلى أن ما حدث يعكس حالة من الارتباك السياسي والعسكري داخل الولايات المتحدة، خاصة مع ما تردد عن إقالة أو استقالة رئيس هيئة الأركان، مؤكدًا أن المشهد الحالي يتسم بحساسية عالية وتعقيدات كبيرة.