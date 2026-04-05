وزير الاتصال الحكومي الأردني: تنسيق مستمر مع مصر لخفض التصعيد بالمنطقة

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، وجود تنسيق قائم حاليا بين الأردن ومصر على المستويين الأمني والسياسي، في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة.

وقال الدكتور المومني، في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأردن ومصر على المستويين الأمني والسياسي، بما يسهم في دعم الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وردا على سؤال حول إمكانية اتخاذ الحكومة الأردنية إجراءات احترازية تصعيدية حال استمرار الاعتداءات، أكد المومني أن الحكومة لديها خطط للتعامل مع جميع الاحتمالات، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تنتهي الأزمة في أسرع وقت ممكن.