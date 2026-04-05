الجيش الأردني يعلن اعتراض صاروخين ومسيرتين إيرانيتين دون إصابات

أ ش أ

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم "الأحد"، استهداف إيران لأراضي المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية - في بيان اليوم، إن سلاح الجو الملكي اعترض صاروخين إيرانيين ومسيرتين كانت موجهة لمواقع داخل أراضي المملكة، وقام بإسقاطها بكل كفاءة.

من جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 18 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات .

وأشار الناطق الإعلامي إلى عدم وقوع أية إصابات جراء تلك الحوادث، فيما وقعت أضرار مادية.

كانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت تطويرها منظومة متكاملة للتعامل مع الطائرات المسيّرة تشمل الرصد المبكر والتشويش الإلكتروني والاعتراض المباشر، مع تعزيز المراقبة على الحدود ورفع مستوى الجاهزية قبل اندلاع الحرب، وتشغيل منظومات الدفاع الجوي وتكثيف مراقبة الأجواء عبر الطائرات والرادارات.

كما رفعت القوات المسلحة مستوى الجاهزية قبل اندلاع الحرب، حيث تم وضع جميع التشكيلات تحت الإنذار الفوري، وتعزيز الوحدات على الحدود، وتفعيل اتفاقيات التعاون العسكري مع جيوش شقيقة وصديقة لتوفير غطاء جوي إضافي لحماية الأجواء.