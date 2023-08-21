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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يدرس الاجتماع مع ولي العهد السعودي في قمة العشرين

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي وبايدن

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الاثنين، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس الاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تنعقد الشهر المقبل، في نيودلهي.

وقال الموقع  إن "عقد مثل هذا الاجتماع قد يعطي دفعة للمحادثات التي يجريها البيت الأبيض مع الحكومة السعودية بشأن اتفاق يتضمن منح ضمانات أمنية أمريكية للرياض، مقابل التوقيع على اتفاق مع إسرائيل.

واعتبر  المصدر ذاته أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنه أن يكون "اختراقا تاريخيا" فيما يتعلق بالسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مصدران مطلعان على الأمر إن عقد هذا الاجتماع "ممكن"، لكنهما شددا على أنه لم يتم الانتهاء بعد من ترتيباته.

وتعليقًا على الموضوع، ذكر متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أنه لا يوجد أي شيء يمكن الإعلان عنه في الوقت الحالي.

من جانبها، لم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب الموقع للتعليق على الموضوع.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لتعزيز وتوسيع اتفاقيات إبراهيم دان شابيرو، كيفية توسيع التطبيع مع إسرائيل ليشمل دولا مهمة إضافية في الشرق الأوسط وخارجه.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، أن وزير الخارجية الإسرائيلي التقى صباح اليوم مع المبعوث الأمريكي من أجل توسيع اتفاقيات إبراهيم وإدراك الإمكانات مع السعودية وتعزيز عقد قمة النقب.

ووفقا للبيان، قال كوهين إن الولايات المتحدة لها دور محوري في التوسع المستمر وتعميق العلاقات الإسرائيلية في اتفاقات إبراهيم ومع شركاء جدد، مثل المملكة العربية السعودية.

جو بايدن ولي العهد السعودي الأمريكي جو بايدن الأمير محمد بن سلمان قمة مجموعة العشرين

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