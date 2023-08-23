عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من جورجيا بعد تصريحات روسيا حول ضم أجزاء من أراضيها

روسيا وجورجيا
روسيا وجورجيا

قال راتي إيوناتاميشفيلي، نائب رئيس فصيل حزب الحلم الجورجي الحاكم في البرلمان الجورجي، إن تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بشأن إمكانية انضمام أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية إلى روسيا غير مقبولة وتتعارض مع المبادئ الأساسية لسلامة أراضي جورجيا.

وقال إيوناتاميشفيلي، تعليقا على تصريحات مدفيديف “أي بيان يتعارض مع وحدة أراضي جورجيا غير مقبول على الإطلاق. سنعيد شعبنا وأراضينا بالوسائل السلمية. هذه هي رسالتنا الرئيسية لإخواننا وأخواتنا في أبخازيا وأوسيتيا”.

ووصف رئيس لجنة حقوق الإنسان والتكامل المدني البرلمانية، ميخائيل سارجفيلدزه، تصريحات مدفيديف بأنها غير شرعية.

في وقت سابق، قال مدفيديف، إن فكرة الانضمام إلى روسيا لا تزال شائعة في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وقد تصبح حقيقة إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك.

واعترفت موسكو باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في عام 2008؛ وقطعت تبليسي علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا ردا على ذلك.

مدفيديف: هزيمة الدول الغربية في أوكرانيا حتمية

مدفيديف: على العدو الركوع على ركبتيه متوسلا الرحمة

وتمثل المناقشات الدولية حول الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز، والتي تعقد في جنيف منذ عام 2008، المنصة الوحيدة للحوار بين سوخوم، عاصمة أبخازيا؛ تسخينفال، عاصمة أوسيتيا الجنوبية؛ وتبليسي، بمشاركة روسيا، فضلاً عن وساطة الممثلين الخاصين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

روسيا مدفيديف البرلمان الجورجي جورجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

موضوعات متعلقة

تصعيد خطير.. زيلينسكي يتعهد بإنهاء سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم

حشد مئات آلاف الجنود.. جنرال أمريكي يكشف سبب عدم سحق بوتين لأوكرانيا

الاغتيال أو الاطاحة به.. تحذير أمريكي بشأن مصير الرئيس الأوكراني

ترامب يعلن موعد القبض عليه

عملة موحدة مدعومة بالذهب.. مجموعة بريكس تستعد لتوجيه ضربة مدمرة لـ الدولار

مفاجأة.. دعوات في أوكرانيا لإنهاء الحرب ضد روسيا

مفاجأة صادمة.. اعتراف غير مسبوق من زيلينسكي بشأن هجوم أوكرانيا المضاد

الأكثر سخونة عبر التاريخ.. فرنسا تحطم رقما قياسيا في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

بيان ناري من المريخ السوداني ضد الاتحاد الافريقي بسبب فريق كونغولي

مصدر أمنى ؛ الإخوان تبث فيديوهات قديمة عن تعدى رجال شرطة على المواطنين

حقوق إنسان النواب : إنجازات السيسي جعلته مرشح مستقبل وطن لانتخابات الرئاسة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

يسهل عليك حياتك .. أفضل تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ