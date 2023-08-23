إعلان عاجل من جورجيا بعد تصريحات روسيا حول ضم أجزاء من أراضيها

قال راتي إيوناتاميشفيلي، نائب رئيس فصيل حزب الحلم الجورجي الحاكم في البرلمان الجورجي، إن تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بشأن إمكانية انضمام أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية إلى روسيا غير مقبولة وتتعارض مع المبادئ الأساسية لسلامة أراضي جورجيا.

وقال إيوناتاميشفيلي، تعليقا على تصريحات مدفيديف “أي بيان يتعارض مع وحدة أراضي جورجيا غير مقبول على الإطلاق. سنعيد شعبنا وأراضينا بالوسائل السلمية. هذه هي رسالتنا الرئيسية لإخواننا وأخواتنا في أبخازيا وأوسيتيا”.

ووصف رئيس لجنة حقوق الإنسان والتكامل المدني البرلمانية، ميخائيل سارجفيلدزه، تصريحات مدفيديف بأنها غير شرعية.

في وقت سابق، قال مدفيديف، إن فكرة الانضمام إلى روسيا لا تزال شائعة في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وقد تصبح حقيقة إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك.

واعترفت موسكو باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في عام 2008؛ وقطعت تبليسي علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا ردا على ذلك.

وتمثل المناقشات الدولية حول الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز، والتي تعقد في جنيف منذ عام 2008، المنصة الوحيدة للحوار بين سوخوم، عاصمة أبخازيا؛ تسخينفال، عاصمة أوسيتيا الجنوبية؛ وتبليسي، بمشاركة روسيا، فضلاً عن وساطة الممثلين الخاصين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.