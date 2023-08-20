مدفيديف: هزيمة الدول الغربية في أوكرانيا حتمية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، السبت، إن هزيمة الدول الغربية في أوكرانيا"حتمية". مشدّداً على ضرورة الإطاحة الكاملة بالنظام الموجود في كييف.

وكتب ميدفيديف على قناته في "تليجرام": إن الغرب لن يستمر بدعم كييف "إلى الحد الذي يضر بمصالحه". وأضاف "سيستغرق الأمر بعض الوقت وستتغير السلطات الغربية، وسوف تتعب نخبهم وستتوسل لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا وتجميد الصراع".

وقال ميدفيديف معلقاً على الوضع السائد حول الهجوم الأوكراني المضاد: "يجب علينا وقف العدو، ومن ثم البدء بالهجوم. ويجب أن يكون هدف الهجوم الروسي اليوم ليس فقط تحرير أراضينا وحماية شعبنا. هدفنا يجب أن يكون الإطاحة الكاملة بالنظام النازي في كييف، الذي ترسخ في الدولة 404 (الدولة الغلطة)".

وأضاف أن الجيش الروسي يتمتع بتفوق كبير "في الطيران، وفي القوات المدرعة، وفي الأسلحة عالية الدقة، وطبعا من حيث الروح المعنوية".

وتابع أنه لن تكون هناك عودة إلى الماضي الأوروبي "المشرق"، مضيفا أن روسيا حالياً بلد مختلف تماماً.