زيلينسكي يعلن استعداد أوكرانيا لمحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف ستكون مستعدة لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، مضيفًا أن بلاده تحظى بدعم السويد على طريقها المنشود إلى الكتلة.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، ففي خطوة رمزية للغاية، وافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا وضع مرشح العام الماضي - ولكن يتعين على الدولة تلبية متطلبات معينة قبل قبولها كعضو.

كما قال زيلينسكي خلال زيارته إلى السويد إن ستوكهولم مستعدة لتوفير أنظمة ضخ مياه متطورة "لاستعادة إمدادات المياه بعد الهجوم الروسي في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية".

وأضاف بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أن أوكرانيا بدأت مناقشة مع السويد حول إمكانية إرسال طائرات جريبن" لتعزيز دفاعاتها الجوية.

وتعد زيارة زيلينسكي هي الأولى له إلى السويد منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، لإجراء المحادثات حول الحصول على طائرات جريبن التي وصفها بأنها “أولوية”، بعد موافقة الولايات المتحدة على إرسال الدنمارك وهولندا مقاتلات إف -16 إلى أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.