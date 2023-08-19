7 أشخاص .. أوكرانيا تعلن إرتفاع عدد ضحايا القصف الروسي على مدينة تشيرنيهيف

أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو ،اليوم السبت، عن مصرع سبعة أشخاص في الضربة الصاروخية الروسية على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا.

وأكد كليمينكو عبر قناته على تطبيق تليجرام أن عدد القتلى ارتفع إلى 7 أشخاص، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وتقدم 90 جريحاً بطلبات للحصول على مساعدة طبية، من بينهم 10 ضباط شرطة و 12 طفلا، كما أنه تم نقل 25 شخصا إلى المستشفى.

وأضاف كليمينكو أنه نقل فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا بحالة خطيرة بواسطة سيارة إسعاف إلى مدينة كييف.

وأصاب الصاروخ وسط المدينة حيث كان الناس يغادرون الكنيسة ، كما ضرب مسرحا وجامعة.