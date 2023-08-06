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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدفيديف: على العدو الركوع على ركبتيه متوسلا الرحمة

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، على انعدام الحاجة للمفاوضات مع أوكرانيا، وأن على العدو الركوع على ركبتيه متوسّلا الرحمة.

وحسب شبكة "آر تي” الروسية، قال مدفيديف، في تعليقه على اجتماع جدة حول أوكرانيا: "من الصعب إدانة الرغبة في إنهاء الحرب، ومن المستحيل الجدال في ضمان ميثاق الأمم المتحدة سيادة الدول، إلا أن هذا الميثاق ينص أيضا على حق الشعوب في تقرير مصيرها".

وأضاف: "أي مقترحات للسلام لديها فرصة للنجاح إذا تم استيفاء شروط رئيسية، هي مشاركة طرفي النزاع، وهذا الشيء لم يتحقق في اجتماع جدة”.

وتابع: “كما لا بد من أخذ السياق التاريخي في الاعتبار، حيث إن دولة أوكرانيا لم تكن موجودة قبل عام 1991، فهي جزء من الإمبراطورية الروسية، كما لا بد من أخذ الحقائق الحالية في الاعتبار وهي أن أوكرانيا في مرحلة منتصف العمر، وعاد جزء من أراضيها إلى روسيا".

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وأضاف أنه "لا حاجة للمفاوضات الآن، وعلى العدو أن يجثو على ركبتيه متوسلا الرحمة".

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