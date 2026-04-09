تأثير الضربات على المنشآت النووية.. خبير يوضح المخاطر والإجراءات الوقائية

أكد الخبير كريم الأدهم أن هناك فرقًا كبيرًا بين أنواع المنشآت النووية عندما نتحدث عن مخاطر الضربات.

وقال إن المنشآت الاستراتيجية مثل تلك التي تختص بتخصيب اليورانيوم وتصنيع الوقود النووي، غالبًا ما يكون تأثير أي ضربة عليها محدودًا ويقتصر على نطاق محلي.

مصادر الإشعاع الأكثر خطورة

وأضاف الأدهم، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن التأثير الإشعاعي الأكبر يأتي من المفاعلات النووية، وليس من منشآت التخصيب.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أن المفاعلات تحتوي على كميات كبيرة من الوقود المشع، وأي حادث فيها قد يؤدي إلى انتشار الإشعاع في الهواء أو المياه المحيطة، ما يشكل خطورة أكبر على الصحة العامة والبيئة.

الإجراءات الوقائية المحتملة

وذكر أن بعض الدول تتخذ استراتيجيات طوارئ لمواجهة أي هجوم على المنشآت النووية، وتشمل هذه الإجراءات:

الإخلاء الفوري للسكان في المناطق المحيطة.

البقاء داخل المنازل لفترة محددة لتجنب التعرض للإشعاع المنتشر في الجو.

وأشار إلى أنه بينما يكون تأثير الضربات على منشآت التخصيب النووي محدودًا ومحليًا، يبقى الخطر الأكبر مرتبطًا بالمفاعلات النووية، ما يستدعي خطط طوارئ دقيقة للحد من الأضرار وحماية السكان.