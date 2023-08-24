هل هناك سنة لصلاة الصبح.. أمين الفتوى يوضح

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل هناك سنة لصلاة الصبح ” ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن سنة صلاة الصبح هي ركعتين قبل صلاة الصبح .

وأضاف خلال رده على سؤال “ هل هناك سنة لصلاة الصبح ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن صلاة الصبح هي صلاة الفجر فسنة صلاة الصبح هي سنة صلاة الفجر ومن ثم فهى ركعتين قبل صلاة الصبح .

سبب تغيير مكان أداء السنن بعد صلاة الفريضة

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إن من بين السنن المأثورة عن النبي تنزيه صلاة الفرض عن النافلة، فكان صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الفرض في مكان صلى النافلة في مكان آخر، لافتا إلى أن موضع سجود الإنسان سيشهد له عند الله يوم القيامة.



وأضاف لصدى البلد، في إجابته عن سؤال ما الحكمة من تغيير المصلى مكان صلاة النافلة والسنة ؟ قائلا: روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال : نعم صليت معه الجمعة في المقصورة ، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت ، فلما دخل أرسل إلي فقال : لا تعد لما فعلت.



كيفية صلاة الصبح لمن فاته صلاة الفجر

أكد الدكتور عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء أن من فاتته صلاة الفجر واستيقظ متأخرا فليصلي الصبح كما كان يصلي الفجر.

وأضاف عويضة، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أن صلاة الصبح لمن فاتته صلاة الفجر على هذا النحو يقوم ويتوضأ ثم يصلي ركعتي السنة القبلية لصلاة الفجر ثم يصلى الفرض ركعتي الصبح هكذا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأوضح عويضة عثمان، أن كثيرا من الناس يقومون لأداء صلاة الصبح ركعتين فقط دون السنة القبلية فهذا جائز وهذا جائز وإن كان الأفضل صلاة السنة القبلية للحصول على اكبر الثواب خاصة وان النافلة تمحي الذنوب.



