مفاجأة بشأن غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية الأهلي .. فيديو

كشف حسين غريب، مراسل برنامج الماتش، كواليس حفل النادي الأهلي بنجومه الذهبيين، التي نظمها النادي، مساء اليوم الأربعاء، بمقره في الجزيرة.

قال حسين غريب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "الماتش" المذاع على قناة صدى البلد:" احتفالية رائعة للنادي الأهلي بالأبطال الذهبيين، وكان أبرز المتحدثين رئيس النادي محمود الخطيب، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، وغاب عن الاحتفالية سيد عبد الحفيظ وأيمن أشرف».

أضاف حسين غريب:" غياب سيد عبد الحفيظ رغم إن الأهلي وجه له الدعوة أمس، لكن بحسب معلوماتنا أنه مازال في أجازة بعد رحيله عن منصبه في الأهلي".

أوضح حسين غريب:" أيمن أشرف اعتذر عن الحضور لتواجده في معسكر البنك الأهلي، ولكن الدكتور أحمد أبو عبلة كان متواجدًا".

أشار حسين غريب:" من أبرز رسائل محمود الخطيب رسائلة للجماهير، وبالتأكيد مخاطبته للجهات والمسئولة من أجل الحضور الجماهيري، وأكد في كلمته على قيمة الجماهير في دعم الفريق من أجل تحقيق الانتصارات".

أتم حسين غريب:" كان هناك لفتة طيبة في آخر الحفل، تكريم عم حارس عامل غرفة الملابس في النادي الأهلي، أخذ حوالي 200 بطولة مع الأهلي، إلى جانب تكريم والد مروان عطية في احتفالية الأهلي".

