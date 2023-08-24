بإطلالة تشبه الملكات.. ليلى عز العرب: برسخ براند الحضارة المصرية ومعندناش فراعنة

حلت الفنانة ليلى عز العرب، ضيفة على برنامج "الستات"، و كشفت العديد عن حياتها الشخصية و مسيرتها الفنية.

وظهرت ليلى عز العرب، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، بإطلالة و ملابس تشبه الملكات، معقبة: " مهتمة جدا بهويتنا و حضارتنا المصرية القديمة، و بحاول أرسخ البراند الخاص بالحضارة المصرية القديمة".

وأوضحت "عز العرب"، أن هناك بيت أزياء يقوم بتصميمات مستوحاه من روح الحضارة المصرية بالذكاء الاصطناعي، و أنها مهتمة بالهوية المصرية لذلك ظهرت بهذه الإطلالة.

أكثر من 130 ألف كلمة

وأضافت، أن هناك أكثر من 130 ألف كلمة من اللغة المصرية القديمة و التي لازال المصريون يستخدمونها، معقبة: " أحنا معندناش فراعنة و لكنها حضارة مصرية قديمة".

