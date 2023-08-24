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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تحافظ على شاشة هاتفك من الخدوش؟

ازاي تحافظ على هاتفك
ازاي تحافظ على هاتفك من الخدوش في الشاشة

يمكن أن تتسبب الخدوش في شاشة الهاتف في إفساد المظهر العام للهاتف، وقد تؤثر أيضًا على جودة الرؤية؛ لذلك، من المهم اتخاذ بعض الخطوات للحفاظ على هاتفك من الخدوش.

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على هاتفك من الخدوش:

 

• استخدم غطاء أو واقي شاشة. يعد استخدام غطاء أو واقي شاشة من أفضل الطرق لحماية هاتفك من الخدوش. يوفر الغطاء حماية للهاتف من السقوط والاصطدام، بينما يوفر واقي الشاشة حماية للشاشة من الخدوش.

• كن حذرًا عند استخدام هاتفك. عند استخدام هاتفك، كن حذرًا من وضعه على الأسطح الخشنة أو الحادة. تجنب أيضًا استخدام الهاتف في الأماكن التي قد يكون من السهل فيه سقوطه أو اصطدامه.

• نظف هاتفك بانتظام. قم بتنظيف هاتفك بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة خالية من النسالة. سيساعد ذلك في إزالة الأوساخ والغبار التي يمكن أن تتسبب في خدش الشاشة.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية للحفاظ على هاتفك من الخدوش:

• لا تستخدم أدوات حادة أو صلبة لتنظيف هاتفك. يمكن أن تتسبب هذه الأدوات في خدش الشاشة.

• لا تضع هاتفك في جيبك مع أشياء حادة أو صلبة. يمكن أن تتسبب هذه الأشياء في خدش الشاشة.

• لا تستخدم هاتفك في ظروف الطقس القاسية. يمكن أن تتسبب الرطوبة أو درجات الحرارة العالية أو المنخفضة في تلف الشاشة.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على هاتفك من الخدوش والحفاظ على مظهره الجديد لفترة أطول.

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