انعدام في الرؤية.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس المدينة المنورة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، اليوم الخميس، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وذلك على المدينة المنورة ومحافظات خيبر والعيص ووادي الفرع، وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره ،اليوم الخميس، بأن الطقس سيكون حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي.