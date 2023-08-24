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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام دورة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالنادي النهري للمحامين

صدى البلد

اختتمت النقابة العامة للمحامين،  أمس الأربعاء، فعاليات الدورة التاسعة للمحامين والمحاميات، وموضوعها الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتسلم جميع الدارسين وعددهم 70 محام ومحامية الشهادات الصادرة، والمعتمدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بنجاح غير مسبوق.

والجدير  بالذكر أن الاستراتيجية التي طبقت لأول مرة في تفعيل بروتوكول التعاون بين نقابة المحامين، الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والمتمثلة في توسيع دائرة تلك الدورات لتنتقل إلى النقابات الفرعية، وعددها 37 نقابة فرعية، ستعود بالنفع الهائل وبشكل سريع على تنمية العقل الجمعي للمحامين والمحاميات.


حيث كان العدد الأكبر منهم في أقصى جنوب وشمال البلاد، غير مستفيدين بشكل كامل بهذه الدورات المهمة في ظل عالم متلاطم الأمواج، ومتسارع الأحداث.

وتسهم هذه الدورات في إمداد المحامين والمحاميات بالقدرة على استيعابها وتحليلها ليكون كل منهم مؤهلا وقادرًا على أن يكون داعمًا باقتناع للدولة المصرية، ومتفهماً لما يدور حوله في العالم من أحداث قد تستعصي في فهمها وتحليلها على الكثيرين.

النقابة العامة للمحامين الأمن القومي عبدالحليم علام

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