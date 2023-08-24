عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طعنته ونقلته للمستشفى.. كوافيرة تصيب زوجها في خناقة بينهما بالجيزة

صدى البلد

ألقت مباحث قسم شرطة الطالبية في الجيزة، القبض على سيدة تعمل «كوافيرة» لاتهامها بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية، وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالتحفظ على المتهمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

حداد يفتح النار على زوجته وابنائه في شمال الجيزة.. كواليس واقعة الوراق

بيبص لمراتي .. العجوز ضَرَب مدير الصيدلية بالرصاص في ميدان لبنان

وتلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، بوصول بلاغ من مستشفى الهرم، بوصول عامل، 40 عامًا، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر، وبصحبته زوجته «كوافيرة» 20 عامًا، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى مكان الواقعة، وبالانتقال وبسؤال المصاب أفاد بان زوجته هي من قامت بالتعدي عليه بسلاح أبيض، إثر مشاجرة بينهما. 

 

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، عن أن المتهمة قامت باصطحاب زوجها إلى المستشفى، بعد إصابته، وألقي القبض عليها، وبمواجهتها أمام الرائد محمد عطية معاون مباحث الطالبية، اعترفت بارتكاب الواقعة، لكنها أكدت أنها لم تقصد إصابته، وتحرر المحضر وأحيلت المتهمة إلى النيابة التي قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث التحريات النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كوافيرة الطالبية قسم شرطة الطالبية خلافات زوجية النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

مهنئاً الزمالك.. فرج عامر يثير الجدل بهذا المنشور

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 |فيديو

مفاجأة فى صرف معاش سبتمبر 2023| طرق الحصول عليه

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

نشرة الحوادث| نظرات فاضحة وراء جريمة ميدان لبنان وملابسات نحر ماشية في عائمة بالنيل وحريق مروع بمصنع بالبحيرة

حرامية بملابس حريمي.. قرار عاجل ضد المتهمين بسرقة خزينة مدرسة بأكتوبر

حبس عاطل أنهى حياة بائع خضراوات في مشاجرة بكرداسة

مصرع سيدة في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

ضبط 85 ألف كتاب تعليمي خارجي دون تصريح في مطبعة بالجيزة

بيبص لمراتي .. العجوز ضَرَب مدير الصيدلية بالرصاص في ميدان لبنان

مصرع سيدة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة على الصحراوي في الجيزة

ليلة لم تنم فيها الوراق.. القصة الكاملة لـ واقعة حداد الجيزة

ترشيحاتنا

أجمل دعاء للفرج وفك الكرب.. ردده يوميا واختار وقت الاستجابة

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

يتحدى رابطة الأندية.. اتحاد الكرة يجدد الثقة في بيريرا ويمنحه كافة الصلاحيات

رئيس الوزراء الهندي: وافقنا على انضمام 4 دول لـ مجموعة بريكس ..فيديو

عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد وتحجب الرؤية على الطرق السريعة

قرار مفاجئ من ليفربول يقرب محمد صلاح من اتحاد جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

آلاف الجنيهات.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل غنائي | شاهد

علامات تحذيرية قبل إصابتك بالسكتة الدماغية.. وأفضل الإسعافات الأولية لمواجهتها

فيديو صادم| أمريكي يقيد امرأة بسلاسل حديدية.. شاهد لحظات تحريرها

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ