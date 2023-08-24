طعنته ونقلته للمستشفى.. كوافيرة تصيب زوجها في خناقة بينهما بالجيزة

ألقت مباحث قسم شرطة الطالبية في الجيزة، القبض على سيدة تعمل «كوافيرة» لاتهامها بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية، وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالتحفظ على المتهمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، بوصول بلاغ من مستشفى الهرم، بوصول عامل، 40 عامًا، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر، وبصحبته زوجته «كوافيرة» 20 عامًا، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى مكان الواقعة، وبالانتقال وبسؤال المصاب أفاد بان زوجته هي من قامت بالتعدي عليه بسلاح أبيض، إثر مشاجرة بينهما.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، عن أن المتهمة قامت باصطحاب زوجها إلى المستشفى، بعد إصابته، وألقي القبض عليها، وبمواجهتها أمام الرائد محمد عطية معاون مباحث الطالبية، اعترفت بارتكاب الواقعة، لكنها أكدت أنها لم تقصد إصابته، وتحرر المحضر وأحيلت المتهمة إلى النيابة التي قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث التحريات النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.