خلص على ابنه وأصاب زوجته وأولاده الأربعة.. حداد يفتح النار على أسرته بالوراق

أطلق حداد وابلا من الرصاص على اسرته ما اسفر عن انهاء حياة ابنه واصابة ٥ من افراد اسرته زوجته وابنائه الاربعة بطلقات نارية، وتمكنت مباحث الوراق من القاء القبض عليه.

تلقى اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بوقوع حادث اطلاق نار في منطقة الوراق وسقوط ضحايا.

انتقلت على الفور قوات الامن وتبين من الفحص والتحري بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان حداد يمر بأزمة نفسية تشاجر مع زوجته فحمل سلاحا ناريا غير "طبنجة" غير مرخصة واطلق عددا من الاعيرة النارية صوب افراد اسرته.

افادت تحريات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان اطلاق النيران اسفر عن مقتل الابن واصابة الزوجة و٤ ابناء اخرين وتم نقلهم الى المستشفى وحالتهم مستقرة.

القت مباحث الوراق برئاسة العقيد مجدي موسى مفتش المباحث القبض على الاب المتهم وتم احالته للنيابة العامة للتحقيق.

