إزالات فورية لـ 11 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تمت إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف بـمركزي القوصية وصدفا وحي شرق خلال حملات تم شنها خلال يومين تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووجه "سعد"، برصد أي تعديات جديدة ومتابعة التعديات التي تنفيذها لمنع إعادة التعدي مرة أخرى، على أن يتم إيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وإزالتها في مهدها، وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين.



وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حيث تم تنفيذ إزالة حالة تعدي بحوض الطبال بزمام قرية مير عبارة عن ردم حفر أساسات بمساحه ١٥٠ متر وإزالة حالتين بحوض أبو العلا بالصبحة عبارة عن فك شدة خشبية لعمل سملات بمساحه ٥٠ م ، وفك شدة خشبية أعمدة الدور الأرضي بمساحه ١٣٠ متر فضلاً عن إزالة عدد 4 حالات بمركز صدفا.

وتم إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بقرية الشناينة وإزالة حالة بناء مخالف بقرية الشناينة التابعة للوحدة المحلية لقرية البربا وآخرى بقرية كوم سعيد التابعة للوحدة المحلية بالدوير وحالة تعدى بقرية أولاد الياس كما تم إزالة حوائط مخالفة بالدور الثاني عشر بشارع الهلالي وإزالة سقف دور سادس علوى بمنطقه نزله عبداللاه وإزالة أعمدة الدور الرابع علوي بمنطقة الوليدية بنطاق حي شرق مدينة أسيوط.

ويأتي ذلك خلال حملات تم تنفيذها بإشراف كل من اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ، ونوابهم وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة حيث تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.