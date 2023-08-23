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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: جراحات مجانية أسبوعية بمستشفيات منفلوط والقوصية وديروط

فاعليات 100 يوم صحة
فاعليات 100 يوم صحة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة لفعاليات حملة "100 يوم صحة" والتي تستمر في تقديم خدماتها بالمجان للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء فضلا عن إجراء عمليات جراحية للمرضى مجانًا كل يوم جمعة من كل أسبوع بمستشفيات منفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي في تخصصات "الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد" وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود الفرق الطبية بحملة 100 يوم صحة والتي تستهدف إجراء العمليات الجراحية بالمجان للمرضى بمستشفيات "منفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي" وذلك كل يوم جمعة من كل أسبوع موجهًا الشكر لوكيل وزارة الصحة والفريق الطبي المشرف على الحملة بالمحافظة مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق الأهداف المرجوة لافتاً الى انه تم توجيه رؤساء المراكز والاحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة مناشدًا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة تسهيلاً عليهم.

كما أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه يجرى تكثيف الجهود لإجراء العمليات الجراحية المجانية للمواطنين كل يوم جمعة من كل أسبوع ضمن حملة 100 يوم صحة بالمستشفيات التي تم تخصيصها بالمناطق الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء عصام سعد محافظ أسيوط مؤكدًا أن فعاليات الحملة مستمرة بكافة القرى والمراكز من خلال الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المبادرات الرئاسية مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

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يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وتكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ومركز المعلومات والتواصل المجتمعي والتوعية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة واجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الانجابية.

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