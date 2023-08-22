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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: ضرورة تنظيم ملتقيات لتوظيف الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة العمل

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، علي سيد وكيل وزارة وزارة العمل بأسيوط لبحث ومناقشة الخطة الموضوعة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة خاصة في الإعداد والتجهيز لتنظيم ملتقيات توظيفية بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تضافر الجهود المبذولة في هذا الشأن خاصة وأن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية والمساهمة في مشكلة البطالة التي لن تُحل إلا من خلال تكاتف الجميع من أجل مصر التى نحلم بها موضحاً أن توفير فرص العمل للشباب ولذوي الهمم من خلال ملتقيات التوظيف الكبرى التي يتم تنظيمها بالمحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية.


وقد تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ومناقشة المعوقات لتلافيها ووضع حلول لبعض المشكلات فضلاً عن تفعيل خدمات مديرية العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في محور التمكين الاقتصادي وتأهيل الشباب لسوق العمل وحل مشكلاتهم من خلال مكاتب العمل المنتشرة بمراكز وأحياء المحافظة بالإضافة إلى التفتيش على المنشآت والكيانات الاقتصادية بالمحافظة لحماية حقوق العمال فضلاً عن عمليات التدريب المهنى بمركز التدريب المهني ببنى غالب ومركز التدريب المتنقل المتواجد حالياً بمركز البداري.

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ووجه محافظ أسيوط يتنظيم المزيد من ملتقيات التوظيف للشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين بإختلاف مؤهلاتهم الدراسية دون اللجوء إلى الواسطة أو المحسوبية وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص في المجتمع المصري لتحسين مستويات معيشتهم بالتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تفعيل وتنفيذ دور مديرية العمل المنوط به تنفيذه على أرض المحافظة لافتاً إلى أهمية تنظيم هذه الملتقيات التوظيفية لتدريب الشباب والخريجين وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم ولتسهيل الربط بين الشباب وأصحاب الشركات وتبادل المنفعة بين الطرفين سواء بالعمل أو بتطوير الأداء وبث طاقة جديدة بهذه الأماكن أو الحصول على الوظائف المتاحة وتوفير فرص عمل لهم تساعدهم على معيشة كريمة بالإضافة إلى مساعدتهم على فتح مشروعات جديدة بدعم من الجهات المعنية في هذا الشأن.

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