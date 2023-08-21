محافظ أسيوط: تعويض الأهالي المتضررين من انهيار حوض تبريد محطة غرب.. فيديو

كشف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تفاصيل انهيار جزئي بحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حدث انهيار جزئي بحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط"، لافتا: "محطة كهرباء غرب أسيوط ضخمة بقدرة 1500 ميجا وات".

وأضاف محافظ أسيوط،: "المياه دخلت المقابر، وتم التعامل معها بسرعة وتم شفط المياه"، موضحا: "تم سحب كل المياه التي غمرت الأراضي والمقابر".

وأشار المحافظ: "سيتم تعويض كل الأهالي المتضررين من أي تلفيات سواء في الأراضي الزراعية أو المقابر"، موجها رسالة للأهالي قائلا: "أي حد عنده أي تلفيات يتقدم لنا وسيتم تعويضه".

وأوضح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،: "المحطة تعمل حاليا ولا يوجد أي أعطال فيها، وما حدث ظرف مفاجئ"، متابعا: "يتم حصر كل الأراضي التي حدثت بها تلفيات، والنيابة تجري تحقيقات في الواقعة".

وتابع: "الإدارة الهندسة بالمحافظة تجري معاينة لكل المواقع التي حدثت بها تلفيات وسيتم تعويض الأهالي"، موضحا: "تم شفط المياه التي غمرت المقابر، وسيتم إعادة تأهيل المقابر مرة أخرى".