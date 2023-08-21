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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسيوط: حصر الأراضي الزراعية بعد تعرضها لتلفيات في واقعة انهيار حوض محطة الكهرباء

واقعة الانهيار
واقعة الانهيار

 أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن محطة غرب أسيوط للكهرباء من المشروعات الكبيرة في مصر، تجاورها بحيرة تبريد على مساحة 11 فدانا تتجمع فيها المياه، لافتا إلى أن البحيرة تعرضت لانهيار جزئي بالسور الترابي لشركة الكهرباء.

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برلماني: لا خسائر بشرية في انهيار حوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط

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أحد أهالي: 30 فدانا غرقت بعد انهيار حوض تبريد بمحطة كهرباء أسيوط..فيديو

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: تم سحب كل المياه التي غمرت الأراضي والمقابر بسبب ما حدث، مؤكدا على أنه لا خسائر في الأرواح والمحافظة مستعدة لكل التعويضات المتعلقة بالأضرار المادية، وتم شفط المياه التي دخلت المقابر.

 

وعلق محافظ أسيوط: النيابة العامة تحقق في الواقعة من خلال لجان مشكلة، وتم حصر الأراضي التي تعرضت لتلفيات جراء حدوث شرح بالحوض، ومحطة الكهرباء تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي.

 

واستكمل سعد قائلا: المياه تستخدم في الزراعات وهناك دراسة لاستغلال المياه في زراعة الجوجوبا، بالتشارك بين المحافظة وبين شركة الكهرباء في أسيوط.

 

واختتم المحافظ: أي حد عنده تلفيات يخطر بيها الإدارة الهندسية؛ لمعاينتها ويتم إثباتها وتحديد موقف التلفيات والتعويض.

محطة غرب أسيوط محافظ أسيوط برنامج على مسئوليتي النيابة العامة اللواء عصام سعد الأراضى الزراعية الإعلامي أحمد موسى محطة كهرباء غرب اسيوط

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