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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحد أهالي: 30 فدانا غرقت بعد انهيار حوض تبريد بمحطة كهرباء أسيوط..فيديو

انهيار حوض تبريد
انهيار حوض تبريد بمحطة كهرباء

كشف هاني سلطان، أحد أهالي قرية جحدم بغرب أسيوط، عن تفاصيل انهيار أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط.

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أحمد موسى يكشف تفاصيل انهيار حوض تبريد بمحطة كهرباء أسيوط.. فيديو

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محافظ أسيوط يتابع حادث انهيار جزئى لأحد أحواض تجميع مياه محطة كهرباء غرب

وأضاف “سلطان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "30 فدان غرقوا بالكامل جراء انهيار جزئي بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط".

وتابع أحد أهالي قرية جحدم بغرب أسيوط، "حاليا تجري عملية حصر للأضرار جراء الإنهيار مع المواطنين سواء من ناحية المقابر أو الزراعة أو الري"، موضحا: "الأجهزة التنفيذية لم تقصر في التعامل مع الأزمة".

وأكد "كان هناك انفعال من الأهالي بسبب غرق المقابر وجرف رفات الموتى"، لافتا إلى أن "المقابر لابد أن يعاد تأهيلها بعد غرفها بالمياه"، معقبا "الأهالي في حالة غضب والمقابر تخص قرى في مركز منفلوط ومركز أسيوط".

وشدد على أنه لابد من حل جذري لأزمة الأحواض لمنع تكرار الحادث مرة أخرى، ولا بد من تعويض المزارعين المتضررين أيضا من الانهيار، موضحا: "الفدان على مساحة 60 فدان والمياه غمرتها جراء الانهيار". 

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