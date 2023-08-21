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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني: لا خسائر بشرية في انهيار حوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط

انهيار حوض تبريد
انهيار حوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط

كشف النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، عن تفاصيل تعرض انهيار جزئي بحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط.

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وقال “ماضي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن حوض التبريد كان مخزنا به 80 ألف متر مكعب من المياه، لافتا إلى أنه لا خسائر في الأرواح، لكن بعض الأراضي الزراعية تضررت من كميات المياه التي غمرتها.

وأكد أنه تم ندب أفراد من وزارة البيئة لتحديد مدى تأثير الأراضي من عدمها، وتم سحب المياه بأكملها وعمل ساتر ترابي، منوها بأنه تم تدمير 60 مقبرة بجوار سوق المحطة.

وتابع “خاطبنا شركة الكهرباء لعمل السور بجودة عالية؛ لمنع تكرار هذه الأزمة مرة أخرى”، مشيرا إلى أن الأهالي قامت بجمع رفات الموتى ودفنها مرة أخرى، على أن يتم العمل على إعادة تأهيلها مرة أخرى.

وبشأن الأضرار المادية والمعنوية، اختتم قائلا “الأهالي تعرضوا لأذى معنوي ومادي، خاصة أن هناك زراعات نفقت وتلفت وبينها البرسيم والذرة، ويتم التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة لحل الأزمة، ولا يوجد أي تقصير من أي جهة”، مطالبا الشركة في تقييم خسائر الأهالي والتلفيات المقدرة، وقطع الكهرباء استغرق نحو ساعتين تقريبا لحين حل الأزمة.

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