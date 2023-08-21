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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني بعد انهيار جزء تبريد بمحطة أسيوط: الدولة لن تتأخر عن تعويض المتضررين

انهيار جزء من حوض
انهيار جزء من حوض تبريد بمحطة غرب أسيوط

أكد النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط، أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح جراء انهيار أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط.

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أحمد موسى يكشف مستجدات أزمة انهيار جزئي بحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط|فيديو

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الكهرباء تكشف تفاصيل انهيار جزء من حوض تبريد بمحطة غرب أسيوط.. فيديو

وقال النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المشكلة حدثت جراء حدوث شرخ بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط".

 

وأضاف النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط،: "حوض تبريد المياه الذي حدث به شرخ كان يحتوي على 80 ألف متر مكعب مياه"، لافتا: "تم سحب كل المياه التي غمرت الأراضي المقابر جراء حدوث الشرخ".

 

وأشار النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط،: "لا توجد خسائر بشرية جراء حدوث شرخ بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط"، موضحا: "لم تحدث مشكلة في إنتاج الكهرباء".

 

وأوضح: "يتم حصر الأراضي الزراعية المتضررة من الواقعة.. وهناك 60 مقبرة تضرروا من الانهيار"، مشيرا: "لابد من إقامة سور حول المقابر لحمايتهم من أي أضرار مستقبلية".

 

وأعلن النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط، أنه تم تشكيل لجنة من المهندسين لتحديد أضرار الأراضي الزراعية في المنطقة، مؤكدا أن الدولة لن تتأخر في تعويض المتضررين  من الاهالي.
 

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