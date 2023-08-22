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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يزور دير السيدة العذراء للتهنئة بختام احتفال ذكرى رحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يزور
محافظ أسيوط يزور دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الثلاثاء ، دير السيدة مريم العذراء بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط لتقديم التهنئة للانبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس لايبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها ، ولقيادات وشعب الكنيسة الارثوذوكسية بمناسبة ختام الاحتفال السنوي بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية والتي يحتفل بها أقباط مصر كل عام فى الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 اغسطس مشيداً بمدى قوة نسيج الشعب المصرى وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة والتي حظيت محافظة أسيوط بمحطتين منها "دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية".

رافق محافظ أسيوط - خلال الزيارة  الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة ، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي والمهندسة ايمان على محمود مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ومجدى ميلاد عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة والمهندسة رانيا مجدي نائب مدير وحدة شبكة معلومات المرافق بالمحافظة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وبعض قيادات وأئمة الأوقاف بالمحافظة ومسئولي هيئة تنشيط السياحة وبعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وبعض الصحفيين والاعلاميين بالمحافظة.

حيث بدأ المحافظ، ومرافقوه زيارتهم لدير السيدة العذراء بدير درنكة بتفقد كنيسة المغارة والتي تعتبر من أقدم الكنائس في العالم ثم تفقد أقسام الدير يرافقه الأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس لايبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها والأب بيشوي راعي كنيسة دير العذراء مريم حيث قام أسقف الدير بشرح رحلة العائلة المقدسة وإلقاء الضوء على أهمية الأماكن التاريخية والدينية بالدير والتي يقصدها الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

وقدم محافظ أسيوط – في كلمته – التهنئة للأنبا يوأنس وقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة احتفالية ختام صوم العذراء مريم معبرًا عن سعادته لمشاركة شعب وقيادات الكنيسة احتفالهم مشيرًا إلى جهود المحافظة لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والترويج السياحي لها وتوفير جميع الخدمات والامكانات اللازمة لزوار تلك الأماكن المقدسة.

وأشاد بدور نيافة الأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس في المشاركة المجتمعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة وتوفير المشروعات المدرة للدخل للمرأة المعيلة ضمن انشطة ومبادرات المحافظة ، فضلًا عن تنظيم الاحتفالية السنوية لدير السيدة العذراء لتخرج بالشكل الرائع الذي يليق بمحافظة أسيوط موجهًا الشكر لقيادات الكنيسة ورعاة الدير على حفاوة الاستقبال والاستضافة الكريمة للقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

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كما عبر الأنبا يوأنس عن سعادته بزيارة الوزير المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الصحافة والاعلام للدير للتهنئة باحتفال ذكرى رحلة العائلة المقدسة موجهًا رسالة محبة وسلام لمحافظ أسيوط ولجميع القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية التي حرصت على حضور الاحتفالية وتقديم التهاني بهذه المناسبة الدينية والتاريخية مشيدًا بقوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط مؤكدًا أن الليلة الختامية للاحتفال شهدت صلوات رفع البخور والموكب الذي يجول في جميع أرجاء الدير وإنشاد الترانيم والمدائح داخل ساحة الدير واستقبال قيادات المحافظة والمهنئين والتي اعقبها العظة الروحية وتسبحه نصف الليل واختتام الليلة بصلوات القداس الإلهي وسط استقبال وفود وسياح من مختلف كنائس العالم وحرص المحافظ وجميع القيادات الدينية والشعبية والامنية والتنفيذية على إلتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن دير السيدة العذراء مريم بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط يقيم احتفالاته بعيد اصعاد جسد السيدة العذراء في 21 من شهر أغسطس كل عام ويسبقه صوم العذراء ١٥ يوماً ويشمل الصلوات والترانيم والتسابيح وموكب الأيقونة الذى يستمر طوال أيام الاحتفال بحضور الألاف من الزوار ، كما يقع دير العذراء بالجبل الغربي لمدينة أسيوط على أرتفاع مائة متر من سطح الأرض الزراعية ويبعد عن المدينة مسافة عشرة كيلومترات تقطعها السيارة في ربع ساعة وللذهاب إلى الدير يعبر الزائر بالمدينة غرباً حتى يرى نفسه في مواجهة جبل أسيوط الواقف منتصباً وعنده يتجه جنوبا ثلاثة كيلومترات أخرى إلى قرية درنكة ثم يتجه نحو الطريق الصاعد إلى الجبل مسافة كيلو متر وفي نهايته تصل السيارة أمام أبواب الدير كما يمكن للزائر أن يصل إلى الدير عن الطريق الدائرى الذي يبدأ عند الكيلو 3 ثلاثة قبل الدخول إلى مدينة أسيوط من الجهة الشمالية وعند الكيلو 4 من الجهة الجنوبية.

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