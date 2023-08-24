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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انضمام مصر رسميًا.. الصين ترحب بحرارة بالأعضاء الجدد لمجموعة بريكس

صدى البلد

باركت الصين اليوم الخميس انضمام كل من مصر والسعودية والإمارات كأعضاء جدد في مجموعة بريكس اعتبارًا من الأول من يناير عام 2024. 

وهنأت هوا تشون ينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، الدول الست التي انضمت حديثًا إلي مجموعة بريكس.

 وكتبت علي منصة "إكس" : "قررت قمة البريكس الخامسة عشرة دعوة المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإيران وإثيوبيا كأعضاء كاملي العضوية."

وأضافت تشون ينج: "تهانينا ونرحب بكم بحرارة للانضمام إلى عائلة بريكس! وسوف يكون لدول البريكس الأقوى صوت أكبر."

وقررت وكان قد أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة  البريكس قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في المجموعة .

وقال رئيس جنوب أفريقيا إن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل 2024.

وبحسب الإعلام البرازيلي، فإن العامل الجغرافي كان من بين معايير الاختيار الرئيسية، حيث تم اتخاذ الاختيارات من أجل الحفاظ على التوازن الإقليمي داخل المجموعة.

بريكس مصر السعودية الامارات الصين

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