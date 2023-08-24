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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يداهم مخزناً للأغذية يعمل بدون ترخيص بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن للمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعمة "زيت طعام مكرونة" والمحظور تجميعها بقصد طرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على 1,737 طن زيت طعام – 776 كيلو جرام مكرونة جميعها غير مصحوبة بأية مستندات يدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بـدون تـرخيص وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المواد الغذائية امن القاهرة مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

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