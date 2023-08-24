وزارة الخارجية: انضمام مصر لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي

علقت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، على موافقة قادة دول مجموعة بريكس على الموافقة على انضمام مصر إلى المجموعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد عبر صفحته على منصة إكس، إن دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى.

وأضاف أبو زيد أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يؤكد قدرتها على الإسهام في صياغة نظام اقتصادى دولى أكثر شمولية وعدالة، يأخذ في الاعتبار مصالح وإسهامات اقتصاديات دول الجنوب البازغة وشعوبها.

ومن جانبه، ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024.

وقال الرئيس السيسي: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".