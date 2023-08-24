عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان جوهانسبرج.. بريكس يضع اتفاقية دولية لمنع استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية

بريكس
بريكس

أعلن البيان الختامي لقمة دول مجموعة بريكس "إعلان جوهانسبرج"، اليوم الخميس، بترحب دول البريكس بوضع اتفاقية دولية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

وجاء في البيان الختامي: "إننا نرحب بالجهود الجارية في اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية".

كما أكدت الدول الأعضاء على التزامها بالتعاون في تنفيذ الولاية التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 75/282 في في الوقت المناسب".

وأشار قادة البريكس إلى أننا نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفتوحة وآمنة ومستقرة وسهلة الوصول وسلمية.

كما تم التشديد على أهمية تعزيز التفاهمات المشتركة وتكثيف التعاون في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة بريكس تؤكد التوصل إلى اتفاق القادة على البيان الختامي تحت اسم "إعلان جوهانسبرج".

وقال رامافوزا في كلمته في اليوم الأخير لـ قمة البريكس في جوهانسبرج، إن قادة بريكس متفقون على الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن قادة مجموعة بريكس يؤكدون احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، أنه تم الاتفاق على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين دول بريكس، مشيرا إلى أن بريكس تعمل على هيكلة الاقتصاد المالي وتوفير الاستقرار، وأن منتدى بريكس يستهدف اجتذاب الاستثمارات المختلفة.

بعد انضمام 3 دول.. رئيس الاتحاد الإفريقي: نسعى لإضافة المزيد إلى بريكس

وزارة الخارجية: انضمام مصر لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي

إعلان جوهانسبرج البريكس مجموعة بريكس البيان الختامي لقمة دول مجموعة بريكس قمة البريكس جنوب افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مفاجأة بسعر الدولار.. مصر وهذه الدول تبدأ خطة القضاء على الأخضر| بريكس تتحرك

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

موضوعات متعلقة

بعد انضمام 3 دول.. رئيس الاتحاد الإفريقي: نسعى لإضافة المزيد إلى بريكس

الأمين العام للأمم المتحدة أمام قمة "بريكس": آلية لتخفيف الديون ومساعدة الدول النامية

وزارة الخارجية: انضمام مصر لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي

على هامش قمة بريكس.. وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيرته الإندونيسية لهذا السبب

بعد انضمام مصر.. رئيس وزراء الهند يبعث رسالة خاصة لأعضاء بريكس الجدد

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف تطورات موقف أجاي مع سموحة

تقارير روسية: عبوة ناسفة تم زرعها في طائرة قائد فاجنر

عاجل| التعرف على جثة قائد فاجنر ومساعده.. ومفاجأة بشأن تحطم طائرتهما

الهيئة الوطنية تعاين مقرات الانتخابات لـ 60 مليون مصري

بعد إلغائها.. قصر الإليزيه يكشف عن موعد زيارة الملك تشارلز القادمة لفرنسا

اللجنة الثلاثية توقف 10 من كبار موظفي الزمالك فى مجلس مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

فيديو

هل يفكر في اعتزال الغناء؟ أحمد شيبة أدى العمرة ويؤم المصلين «فيديوجراف»

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ