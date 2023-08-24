إعلان جوهانسبرج.. بريكس يضع اتفاقية دولية لمنع استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية

أعلن البيان الختامي لقمة دول مجموعة بريكس "إعلان جوهانسبرج"، اليوم الخميس، بترحب دول البريكس بوضع اتفاقية دولية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

وجاء في البيان الختامي: "إننا نرحب بالجهود الجارية في اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية".

كما أكدت الدول الأعضاء على التزامها بالتعاون في تنفيذ الولاية التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 75/282 في في الوقت المناسب".

وأشار قادة البريكس إلى أننا نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفتوحة وآمنة ومستقرة وسهلة الوصول وسلمية.

كما تم التشديد على أهمية تعزيز التفاهمات المشتركة وتكثيف التعاون في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة بريكس تؤكد التوصل إلى اتفاق القادة على البيان الختامي تحت اسم "إعلان جوهانسبرج".

وقال رامافوزا في كلمته في اليوم الأخير لـ قمة البريكس في جوهانسبرج، إن قادة بريكس متفقون على الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن قادة مجموعة بريكس يؤكدون احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، أنه تم الاتفاق على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين دول بريكس، مشيرا إلى أن بريكس تعمل على هيكلة الاقتصاد المالي وتوفير الاستقرار، وأن منتدى بريكس يستهدف اجتذاب الاستثمارات المختلفة.