بعد انضمام 3 دول.. رئيس الاتحاد الإفريقي: نسعى لإضافة المزيد إلى بريكس

قال غزالي عثماني رئيس الاتحاد الأفريقي، إن الاتحاد يسعى إلى ضم دول إفريقية أخرى إلى مجموعة بريكس في المستقبل.

وأضاف غزالي خلال كلمته في قمة بريكس في جوهانسبرج، أن إفريقيا تواجه مشكلات عديدة بما فيها الأمن الغذائي، لافتا إلى ضرورة تكثيف التمويل لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا.

وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي إلى أنه لا توجد طاقات كافية لاستغلال الموارد في إفريقيا، مضيفا أن مجموعة بريكس يمكنها أن تساعد قارتنا فيما يخص مشكلات الأمن الغذائي.

وأكد على أن القارة الإفريقية جاهزة لتطوير العلاقة مع مجموعة بريكس إلى شراكة مستدامة تقوم على الثقة.

وتابع: "بريكس لديها القدرة على إنشاء شراكة مع إفريقيا لتطوير أبحاث في مجال الأدوية واللقاحات خاصة في ظل جائحة كورونا".

وأوضح غزالي أن دول بريكس من أهم الشركاء التجاريين لقارة إفريقيا، داعيا بريكس إلى لعب دور في إنجاز الإصلاحات الإفريقية.

كما قال رئيس الاتحاد الإفريقي، إن إفريقيا تسعى لزيادة التمويل عبر بنك التنمية الجديد لدى بريكس، لافتا إلى أن بنك التنمية لدى بريكس يعزز التعاون في الزراعة بـ إفريقيا.

وأشار غزالي إلى أن الاتحاد الأفريقي شكل مجموعة عمل لحل أزمة الديون، داعيا مجموعة بريكس للمساعدة في حل الأزمة.