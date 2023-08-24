عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انضمام 3 دول.. رئيس الاتحاد الإفريقي: نسعى لإضافة المزيد إلى بريكس

رئيس الاتحاد الإفريقي
رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني

قال غزالي عثماني رئيس الاتحاد الأفريقي، إن الاتحاد يسعى إلى ضم دول إفريقية أخرى إلى مجموعة بريكس في المستقبل.

 

وأضاف غزالي خلال كلمته في قمة بريكس في جوهانسبرج، أن إفريقيا تواجه مشكلات عديدة بما فيها الأمن الغذائي، لافتا إلى ضرورة تكثيف التمويل لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا.

 وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي إلى أنه لا توجد طاقات كافية لاستغلال الموارد في إفريقيا، مضيفا أن مجموعة بريكس يمكنها أن تساعد قارتنا فيما يخص مشكلات الأمن الغذائي.

وأكد على أن القارة الإفريقية جاهزة لتطوير العلاقة مع مجموعة بريكس إلى شراكة مستدامة تقوم على الثقة.

وتابع: "بريكس لديها القدرة على إنشاء شراكة مع إفريقيا لتطوير أبحاث في مجال الأدوية واللقاحات خاصة في ظل جائحة كورونا".

وأوضح غزالي أن دول بريكس من أهم الشركاء التجاريين لقارة إفريقيا، داعيا بريكس إلى لعب دور في إنجاز الإصلاحات الإفريقية.

كما قال رئيس الاتحاد الإفريقي، إن إفريقيا تسعى لزيادة التمويل عبر بنك التنمية الجديد لدى بريكس، لافتا إلى أن بنك التنمية لدى بريكس يعزز التعاون في الزراعة بـ إفريقيا.

وأشار غزالي إلى أن الاتحاد الأفريقي شكل مجموعة عمل لحل أزمة الديون، داعيا مجموعة بريكس للمساعدة في حل الأزمة.

الأمين العام للأمم المتحدة أمام قمة "بريكس": آلية لتخفيف الديون ومساعدة الدول النامية

وزارة الخارجية: انضمام مصر لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي

بريكس مجموعة بريكس رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني الامن الغذائي إفريقيا جوهانسبرج قمة بريكس بنك التنمية الجديد الاتحاد الافريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مفاجأة بسعر الدولار.. مصر وهذه الدول تبدأ خطة القضاء على الأخضر| بريكس تتحرك

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

وفقا للدستور.. وزير العدل يعرض على السيسي 3 ترشيحات لشغل منصب النائب العام| فيديو

موضوعات متعلقة

الأمين العام للأمم المتحدة أمام قمة "بريكس": آلية لتخفيف الديون ومساعدة الدول النامية

وزارة الخارجية: انضمام مصر لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي

على هامش قمة بريكس.. وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيرته الإندونيسية لهذا السبب

بعد انضمام مصر.. رئيس وزراء الهند يبعث رسالة خاصة لأعضاء بريكس الجدد

المؤتمر: انضمام مصر لـ"بريكس" دليل قوة الدولة والاقتصاد

رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: الانضمام لمجموعة "بريكس" يؤكد صلابة الاقتصاد المصري

عقب انضمام مصر لـ«بريكس».. بوتين يُعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية

شريك موثوق به.. بن راشد يعلق على انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس

ترشيحاتنا

السفارة الروسية تهنئ مصر بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

قبل جلسة استجوابه.. اختفاء حاكم مصرف لبنان السابق

بعد انضمام الدول الجديدة.. وزير الخارجية الروسي يوضح حقيقة تغيير اسم «بريكس»

خالد العطار: التحول الرقمي لن يقضي على فرص العمل.. ولكنه يغير نسيج الوظائف|فيديو

أول تعليق من ألمانيا على وفاة زعيم فاجنر

بالمليارات.. الكشف عن عرض خيالي من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

فيديو

هل يفكر في اعتزال الغناء؟ أحمد شيبة أدى العمرة ويؤم المصلين «فيديوجراف»

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ