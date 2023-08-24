للارتقاء بالمنظومة الصحية|محافظ الشرقية يؤكد التواصل مع النقابات المهنية ويلتقي نقيبي الأطباء والأسنان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور النقابات المهنية في تطوير العمل المهني وخاصة في المجالات المرتبطة بصحة المواطن لخلق مجتمع صحي وسليم.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور خالد صفوت نقيب الأطباء بالشرقية والدكتور خالد عامر نقيب أطباء الأسنان والدكتور محمد شاكر أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان واتحاد نقابات المهن الطبية وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والنقابة لتقديم أفضل الخدمات للأطباء والعاملين بقطاع الصحة.

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة من نقابتي الأطباء والأسنان ، ليؤكد المحافظ أنه دائم التواصل مع النقابات المهنية للوقوف على المشكلات التي تعاني منها أعضاء الجمعية العمومية وتوفير الحلول العاجلة لها في اطار القانون بالإضافة إلى العمل على تحسين بيئة العمل لتعود بالنفع على المستفيدين.

وأشاد النقيبان بمجهودات المحافظ والجهاز التنفيذي في تحسين مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بالمنظومة الصحية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.