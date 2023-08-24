مصرع طفل غرقا بمياه ترعة في الشرقية

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مقيم عزبة المسلمي دائرة مركز ههيا، مصرعه غرقا بمياه ترعة الشيخ المسلمي.

وتم انتشال الجثة، والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا باستقبال "وجدان. م. ا. ا"، 4 سنوات، مقيم عزبة المسلمي دائرة مركز ههيا، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين مصرعه غرقا بمياه ترعة الشيخ المسلمي.

وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.