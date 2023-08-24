وصل إلى 25%.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 750 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي في تركيا، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس ليصل إلى 25% مقابل التوقعات برفعها إلى 20%.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي التركي، أنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة المحلية، تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال البنك في بيان له إنه "في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية) محمية من تقلبات سعر الصرف".

وأضاف البيان أن "الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف".