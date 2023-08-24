وزير التنمية المحلية يتابع البرامج والمشروعات التنموية والخدمية في المحافظات

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الوحدات والإدارات المركزية لمتابعة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها البرامج والمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات ، وكذا متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وفى بداية الاجتماع حرص وزير التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظات المرحلة الأولي حيث يبلغ العدد الإجمالي 332 مجمعاً حكومياً ويتم توصيل المرافق والأثاث بالكامل لتلك المجمعات .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الفترة الماضية شهدت الإنتهاء من تشغيل حوالى 109 مجمعات وجاري استكمال باقى المجمعات وفقاً للجدول التنفيذي ، ووجه " آمنة" بضرورة المتابعة المستمرة من الوحدة التنفيذية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة لباقى المجمعات وعمليات الإستلام الإبتدائى لها وتسليم المساحات المخصصة لهيئة البريد المصرى .

وأكد وزير التنمية المحلية على توجيهات الرئيس السيسى بالمتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات " حياة كريمة " لتسريع معدلات الإنجاز للإنتهاء من المشروعات المستهدفة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات بقرى الريف المصرى .

كما شهد الاجتماع متابعة وزير التنمية المحلية لمعدلات تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالى الحالى 2023 – 2024 والتى يتم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، حيث أكد اللواء هشام آمنة على اهتمام الوزارة بالتوسع فى برامج التدريب وتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإدارى بالمحافظات بما يسهم فى إحداث تغير نوعي فى مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة مع الانتقال إلى العمل رسمياً من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع وزير التنمية المحلية خلال اللقاء الموقف التنفيذى لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد ووضعها على رأس أولويات خطط الدولة التنموية وتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بمحافظات الصعيد، حيث تم الإشارة إلى أن برنامج تنمية الصعيد حقق عددا من النجاحات خلال مدة تنفيذه حتى الآن بتنفيذ مشروعات حوالى 4595 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 16.8 مليار جنيه فى العديد من القطاعات الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإنارة والطرق والنقل وتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية والريفية والحضرية وتطوير وتنمية المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية.