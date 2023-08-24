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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من زيلينسكي بعد تنفيذ عملية عسكرية في شبه جزيرة القرم

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين القوات الخاصة التي نفذت عملية على المنشآت الروسية في شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من اليوم.

قال زيلينسكي: “لم تقع إصابات من جانبنا، وهي أخبار جيدة”، مضيفا أنه “سيتلقى تقريرا عن العملية الخاصة في وقت لاحق”.

ويبدو أن الهجوم واحد من أكثر عمليات القوات المسلحة الأوكرانية تعقيدا وطموحا حتى الآن ضد المنشآت العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت المخابرات العسكرية الأوكرانية، بأن “قوات خاصة نفذت عملية خلال الليل داخل شبه جزيرة القرم”.

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، إن سبعة أشخاص أصيبوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم في هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا.

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وذكر الحاكم الإقليمي سيرجي ليساك أن ستة من الضحايا نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح متوسطة، كما لحقت أضرار ببعض البنية التحتية لوسائل النقل، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

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