بسبب رفض التفاوض.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من كارثة كبري

قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي سيسيطر علي مدينة أوديسا بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف ريتر، في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون: "أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي يتحرك فيه كل شيء… بمجرد أن تختبئ القوات المسلحة الأوكرانية خلف نهر دنيبرو، ويدرك الروس أن الجبهة قد استقرت،سوف يتوجهون إلى أوديسا”.

وأوضح أنه “يتعين على الأوكرانيين أن يفهموا أن خسارة القدرة على الوصول إلى البحر الأسود، فضلاً عن خسارة خاركيف، أمر لا مفر منه إذا استمرت كييف في رفض التفاوض على تسوية للصراع”.