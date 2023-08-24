أوكرانيا: قوات خاصة نفذت عملية داخل شبه جزيرة القرم ليلا

أفاد نبأ عاجل عن المخابرات العسكرية الأوكرانية قالت: “قوات خاصة نفذت عملية خلال الليل داخل شبه جزيرة القرم”.

قالت السلطات الأوكرانية ،اليوم الخميس، إن سبعة أشخاص أصيبوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم في هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا.

وذكر الحاكم الإقليمي سيرهي ليساك أن ستة من الضحايا نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح متوسطة، كما لحقت أضرار ببعض البنية التحتية لوسائل النقل، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف أن نحو عشرة مبان أخرى، من بينها بنك وفندق ومبنى إداري، لحقت بها أضرار، مضيفا أنه يجري التحقق من التفاصيل.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل.