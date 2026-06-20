جوري بكر لـ صدى البلد: الأمومة أجمل نعمة في حياتي.. وسأظل دائمًا صديقة لابني

أكدت الفنانة جوري بكر أن الأمومة تمثل أهم وأجمل مرحلة في حياتها، مشيرة إلى أن ابنها يحتل مكانة خاصة في قلبها ويمنحها طاقة كبيرة للاستمرار والنجاح على المستويين الشخصي والمهني.

وقالت جوري بكر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن تجربة الأمومة غيرت الكثير من تفاصيل حياتها ونظرتها للأمور، مؤكدة أن وجود طفل في حياة أي امرأة يمنحها شعورًا مختلفًا بالمسؤولية والحب والسعادة.

وأضافت: "الأمومة أحلى حاجة في حياتي، وكل يوم بعيشه مع ابني بيكون له طعم مختلف، وبحاول أستمتع بكل لحظة معاه مهما كانت ظروفي وانشغالاتي في الشغل".

وأشارت إلى أنها تحرص دائمًا على بناء علاقة قائمة على الصداقة والثقة مع ابنها، موضحة أنها لا تريد أن تكون مجرد أم تفرض القواعد والتعليمات فقط، بل تسعى لأن تكون الشخص الأقرب إليه في مختلف مراحل عمره.

وتابعت: "أنا دائمًا هكون صديقة لابني قبل أي حاجة

وأكدت جوري بكر أن تحقيق التوازن بين العمل والأسرة ليس أمرًا سهلاً، لكنه يظل من أولوياتها، لافتة إلى أنها تحرص على تخصيص وقت كافٍ لابنها رغم ارتباطاتها الفنية المتعددة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي بالنسبة لها لا يقتصر على الإنجازات الفنية فقط، وإنما يمتد إلى قدرتها على تربية ابنها بشكل سليم وبناء شخصية قوية وسعيدة، معتبرة أن الأمومة هي الإنجاز الأهم والأقرب إلى قلبها.