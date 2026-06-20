تيري هنري: لا تحاول أن تفهم ميسي.. فقط استمتع بما يقدمه

تحدث النجم الفرنسي تيري هنري عن تجربته في اللعب إلى جانب ليونيل ميسي، مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني كان يمتلك عقلية استثنائية ورغبة لا تتوقف في تحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال هنري في تصريحات تلفزيونية إن هالة ميسي كانت كبيرة للغاية، موضحًا أنه كان يسعى دائمًا لتسجيل المزيد من الأهداف، فإذا أحرز أربعة أراد الخامس، وإذا سجل خمسة بحث عن السادس، مشيرًا إلى أنه كان يغضب أحيانًا حتى في المباريات التي يسجل خلالها.

وأضاف أن الانتقادات لا تظهر إلا عندما يخسر الفريق، متسائلًا: "لماذا لا يتحدث الناس عن هذه الأمور إلا عند الهزيمة؟".

وأشار هنري إلى أنه شاهد برونو فرنانديز يوبخ زملاءه حتى بعد الانتصارات، مؤكدًا أن هذه العقلية موجودة أيضًا لدى ميسي وكريستيانو رونالدو، وأنها جزء من شخصية اللاعبين الكبار الساعين إلى الكمال.

واختتم هنري تصريحاته قائلًا: "لا تحاول أن تفهم العبقري، فقط استمتع به. قد تندهش أحيانًا من بعض تصرفاته، لكن في أغلب الأوقات ستندهش من قدرته على فعل أشياء لا يصدقها أحد."