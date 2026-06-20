مدرب منتخب توتس : مواجهة اليابان تتطلب الكمال والعمل الجماعي

أكد المدير الفني للمنتخب التونسي، هيرفي رينارد، أن مواجهة اليابان في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026 تمثل محطة مفصلية لنسور قرطاج، مشددًا على أن الفريق استعد بأفضل صورة ممكنة رغم ضيق الوقت.

وأوضح رينارد خلال المؤتمر الصحفي أن المنتخب التونسي مطالب بتقديم مباراة مثالية على المستوى الجماعي، إلى جانب التحلي بالإصرار والعزيمة أمام منافس يمتلك إمكانات كبيرة، مؤكدًا أن اللاعبين أظهروا رغبة قوية في تقديم رد فعل يعكس شخصيتهم بعد المباراة الأولى.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن النجاح في كرة القدم لا يعتمد على المعجزات، بل على الاجتهاد والعمل والتحضير الجيد، مؤكدًا أن الحسم في اللحظات المهمة هو ما يصنع الفارق داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف رينارد أنه يعرف عناصر المنتخب جيدًا بعدما قاد العديد منهم في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن التحدي الحالي يمثل دافعًا كبيرًا بالنسبة له، خاصة أن النجاح الحقيقي يأتي عندما يثبت الإنسان قدرته على النهوض بعد الأوقات الصعبة وعدم الاستسلام مهما كانت الظروف.

رسالة إلى الجماهير

ووجه رينارد رسالة إلى الجماهير التونسية، طالبهم فيها بمواصلة دعم المنتخب والإيمان بقدرة اللاعبين على استعادة الابتسامة وإسعاد الجماهير، مشددًا على أن الحديث قبل المباريات لا قيمة له إذا لم يترجم إلى أداء قوي داخل أرض الملعب، وأن مواجهة اليابان ستكون الوقت المناسب لإثبات ذلك.

رد حاسم على التشكيك

وردًا على سؤال أحد الصحفيين بشأن قصر فترة الإعداد التي لم تتجاوز ثلاثة أيام، أكد رينارد أن الفريق يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مضيفًا: إذا لم نكن نؤمن بقدرتنا على الفوز، فمن الأفضل ألا نخوض المباراة من الأساس. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأفعال هي الفيصل، وأن اللاعبين مطالبون بإظهار شخصيتهم وروحهم القتالية