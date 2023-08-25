أسعار DS4 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

تعد السيارة DS4 موديل 2023 من ابرز السيارات الفرنسية المقدمة بالسوق المصري، حيث تتمتع بالكثير من الترقيات القوية والتي تتسم بالفخامة، إلى جانب تصميمها الخارجي والذي ينتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ذات الطابع الفاخر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية وابرز مواصفات السيارة DS4 موديل 2023 في السوق المصري.

السيارة DS4 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة DS4 موديل 2023

زودت DS4 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 8 سرعات.

السيارة DS4 موديل 2023

تجهيزات السيارة DS4 موديل 2023

حساسات ركن خلفية.

متابعة ضغط الاطارات.

مثبت سرعة.

كاميرا 360 درجة.

مساعد الفرامل الفجائية BA.

نظام التعرف على الاشارات المرورية.

وسائد هوائية للحماية.

نظام إيموبليزر ضد السرقة.

فرامل يد كهربائية.

برنامج الثبات الإلكتروني ESP.

السيارة DS4 موديل 2023

نظام مكابح ABS و EBD.

رصد النقطة العمياء.

قفل مركزي.

نوافذ كهربائية.

فتحة سقف بانوراما.

حساسات مصابيح أمامية.

جنوط رياضية 18 بوصة.

مصابيح خلفية LED.

مصابيح أمامية Matrix LED.

شاشة عرض داخلية 10 بوصة.

دعم انظمة ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

عجلة قيادة مالتي فانكشن.

مكيف هواء متعدد المناطق.

السيارة DS4 موديل 2023

سعر السيارة DS4 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى Performance Line موديل 2023 بسعر مليون و500 الف جنيه.

الفئة الثانية Trocadero موديل 2023 بسعر مليون و650 الف جنيه.